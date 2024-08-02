البدء في بيع المنتجات الغذائية لمقاطعة جنوب جولا الكورية في الإمارات

أصبح بالإمكان تقديم مختلف المنتجات الزراعية والبحرية التي يتم إنتاجها في مقاطعة جنوب جولا الكورية الجنوبية إلى أسواق الشرق الأوسط من خلال تجاوز اختبار الطعام الحلال.

وقالت إدارة المقاطعة مؤخرا إنها افتتحت متجرا خاصا لبيع مختلف منتجاتها الزراعية والبحرية في سوبرماكت "1004 غورميه" بمدينة دبي الإماراتية بدءا من منصف الشهر الماضي، وبدأت في بيع الأرز الفاخر والأعشاب البحرية وعصير الكمثرى والأنشوجة المجففة وما إلى ذلك.

ويتميز "1004 غورمية" بأنه سوبرماركت كوري الطبع ولديه 3 فروع في دبي وفرع واحد في أبوظبي، ويتم فيه حاليا بيع 21 نوعا من المنتجات الزراعية والبحرية الكورية عالية الجودة.

ويخطط 1004 غورميه للبدء في تسجيل منتجاته وبيعها على موقع أمازون الإمارات، الذي يعد أكبر منصة إلكترونية هناك، ومنصتيْ التوصيل "إنستاشوب" و"طلبات".

ومن المتوقع أن يسهم افتتاح المتجر الدائم لبيع منتجات مقاطعة جنوب جولا في دبي في تقديم المزيد من المنتجات الكورية عالية الجودة والحلال إلى المستهلكين المسلمين هناك.