حصل "جونغ كي يونغ"، الممثل الخاص لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في وزارة الخارجية الكورية، والسفير الكوري السابق لدى المغرب، على وسام ملكي مغربي من درجة قائد، منحه له جلالة ملك المغرب "محمد السادس".

وجاء هذا التكريم اعترافا بمساهمة السفير السابق "جونغ" في تطوير العلاقات الكورية المغربية من خلال اكتشاف هوية بعض قدامى المحاربين المغاربة الذين شاركوا في الحرب الكورية الأهلية وهم في الجيش الفرنسي قبل أكثر من 70 عاما.

وأقامت السفارة المغربية لدى كوريا حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 على عيد العرش في فندق أمباسادور سيول بولمان بعد ظهر الثلاثاء الماضي، حيث منحت الوسام للسفير جونغ.

وبهذه المناسبة قال جونغ إنه حظي خلال فترة عمله كسفير بشرف اكتشاف جزء مهم ومنسي من التاريخ المشترك بين كوريا والمغرب، وأضاف أن هذا الشرف ليس له فقط، بل يرمز أيضا للصداقة والتعاون المستمرين بين البلدين.

وأوضح أن 8 جنود مغاربة قاتلوا بشجاعة بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية بموجب مرسوم من السلطان محمد الخامس، وقد أصبح هذا التضامن والتضحية أساسا لتعزيز الثقة والوحدة بين شعبي البلدين.

وأضاف أن ذلك ساهم في اعتراف الحكومة الكورية بالمغرب كواحدة من الدول التي ترسل قواتها إلى كوريا الجنوبية وقت الأزمات.

وقال السفير المغربي لدى سيول "شفيق رشادي" إن السفير جونغ بذل جهودا كبيرة لاكتشاف الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب الكورية، وعمل بلا كلل من أجل تعزيز التعاون المغربي الكوري.

كما أعرب عن خالص امتنانه له على نشر كتاب قيم حول هذا الموضوع بعنوان "المغرب وكوريا: إخوة الدم".

الجدير بالذكر أن عملية اكتشاف قدامى المحاربين المغاربة الذين ظلوا غير معروفين لأكثر من 70 عاما، قد انطلقت في عام 2012 إلا أن الجانب المغربي حينها أبدى صعوبة في التحقق من البيانات ذات الصلة، ومن ثم تم إيقافها بعد عام.

لكن السفير جونغ استأنفها بعد توليه منصب سفير كوريا لدى المغرب في يوليو من عام 2021، وذلك بعد أن عرف من "إلين لو غال" السفيرة الفرنسية لدى المغرب آنذاك، أن البيانات المتعلقة بالمغاربة الذين شاركوا في الحرب الكورية قد تكون موجودة في فرنسا.

وحصل السفير جونغ على قائمة بأسماء الجنود الفرنسيين السبعة والأربعين المدفونين في حديقة الأمم المتحدة التذكارية في مدينة بوسان الكورية.

وبالتعاون مع المكتب الفرنسي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب استطاع الحصول على السجلات المتبقية في الأرشيف العسكري الفرنسي في سبتمبر من عام 2022، حيث اكتشف 8 من قدامى المحاربين المغاربة حتى الآن.