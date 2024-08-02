دانييل ترسل رسالة مؤثرة لمديرة آدور

نشرت الرئيسة التنفيذية لشركة آدور مين هي جين رسالة مؤثرة موجهة لها من دانييل عضوة فرقة نيو جينز حيث كتبت دانييل من فرقة الفتيات نيو جينز رسالة بخط اليد موجهة حسب قولها إلى "والدتها المقاتلة" مين هي جين لتظهر العلاقة القوية بين الخماسي والرئيسة التنفيذية لشركة آدور على الرغم من المشاكل المستمرة.

بدورها قامت مين هي جين بتحميل صورة لرسالة دانييل مساء الأربعاء على حسابها على إنستجرام مضيفة رمز قلب فقط كعنوان للصورة، وذكرت في الرسالة دانييل التالي: مديرتي التنفيذية الحبيبة، إنها داني. لقد مرت سنتان بالفعل. مديرتنا التنفيذية التي فعلت الكثير حقا شكرا جزيلا لك. لقد حدث الكثير خلال العامين القصيرين والطويلين حتى أنه يبدو وكأنها كانت سبع سنوات. ربما كان كل ذلك تضحية من أجل المستقبل. واستمرت الرسالة في شكر مين على "تفانيها الدائم في العمل" ومواساتها خلال كل الصعوبات والتي لم يتم توضيحها في الرسالة وأكملت قائلة: أنت تعلمين أننا دائما إلى جانبك، أليس كذلك؟ أنت عائلتي. أيا كان ما تختارينه، فأنا أريد أن أكون معك. أريد أن أبقى بجانبك، حتى لو لم أكن عونا كبيرا لك. أنا دائما أصلي من أجلك وأدعمك وأحبك. وبالنسبة للمشاكل والتطورات فلا يزال هناك صراع مستمر بين مين هي جين وشركة هايب ذات الأسهم الأكبر في آدور. وقد أبلغت مين هي جين عن خمسة مسؤولين تنفيذيين في هايب بتهمة التشهير وتسريب رسائلها الخاصة إلى الصحافة، بينما أبلغت شركة هايب وشركتان تابعتان لها عن مين هي جين بتهمة التشهير وتعطيل الأعمال وانتهاك الثقة. وقد حضرت مين جلسة الاستجواب الأولى في مركز شرطة يونغ سان الشهر الماضي، لكن الشرطة أوضحت أنها قد تستدعيها مرة أخرى للحصول على معلومات إضافية.