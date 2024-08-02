عمل خاص لفرقة ريد فيلفيت بمناسبة مرور ١٠ أعوام

عادت بعد غياب فرقة ريد فليفيت بإصدار أغنية للمعجبين وهي "سويت دريم" على مواقع الموسيقى المختلفة في الأول من أغسطس، ويمكن مشاهدة الفيديو الخاص بذلك على قناة ريد فليفيت على يوتيوب. وأغنية سويت دريم وهي في نهاية الألبوم كوزميك هي أغنية لها أنغام جذابة ولحن مبهج باستخدام تقنية التتابع الصوتي، وهي تحية دافئة تتمنى فيها الفرقة ليلة سعيدة للمعجبين الذين كبروا مع ريد فليفيت لمدة ١٠ أعوام.

وعلى وجه الخصوص، تصور كلمات الأغنية صديقة خيالية أو دمية تستيقظ داخل رف الكتب في ليلة يضيء فيها القمر، وتشارك يومها مع صاحبتها، وتبقى كل منهما بجوار الأخرى حتى تنام. الفيديو الخاص لأغنية سويت دريم يحتوي على صور مختلفة لأنشطة العضوات السابقة إلى جانب مشاهد تسجيل الأغنية مما يجعلها محببة أكثر للمشاهد والأمر الممتع الآخر هو إصدار الألبوم كوزميك وهو النسخة الأحدث للألبوم كوزميك ويحتوي على دمية لشخصية كل عضوة من الفرقة و٧ أغنيات ليكون الترويج للذكرى السنوية العاشرة لائقا بمستوى فرقة ريد فيلفيت. تستعد الآن الفرقة لجولة '2024 Red Velvet FANCON TOUR 'HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv' في ملعب سيول الأولمبي لكرة اليد لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 4 أغسطس.