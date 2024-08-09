غسان آدم: فرق شاسع بين الشباب الكوري والشباب السوداني





الدكتور غسان آدم، من السودان، والحاصل على بكالوريوس في الطب، ولديه جنسية كندية، يعمل حاليا مدرسا في مدرسة الأمير سلطان الإسلامية في المسجد المركزي في سيول، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إنه ظل سنويا يزور أسرته التي تعيش في كوريا منذ أكثر من 20 عاما، ثم استقر في كوريا بعد نشوب الحرب في السودان.









ويحكي الدكتور غسان عن تجربته خلال الخروج من السودان بعد اندلاع الحرب، كما يتحدث عن مدرسة الأمير سلطان وتجربة التدريس فيها، خاصة أنها أول مرة يعمل فيها كمدرس، ويقول إنه تعلم الكثير خلال تلك العملية من الكتب التي يقوم بتدريسها وكذلك من الطلاب.

ويوضح أنه يقوم بتدريس طلاب من خلفيات مختلفة، وأنه يتوجب تدريسهم بالطريقة التي اعتادوا عليها. ويقارن الدكتور غسان بين القطاع الطبي في كل من كوريا والسودان، ويقول إنه يرغب في التخصص في الجراحة العامة، وربما علم النفس أو الأمراض الجلدية.

ويقول أيضا إن الفرق شاسع بين الشباب الكوري والشباب السوداني، ويصف الشبابَ الكوريين بأنهم انطوائيون، بينما الشباب السودانيون منفتحون كثيرا.

وحول أكثر ما يشتاق إليه في السودان يقول إنه القهوة السودانية، الجَبَنة، والالتقاء بأقرانه من الشباب السوداني.









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