16 طالبا كويتيا يشاركون في معسكر الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية

شارك 16 طالبا كويتيا من الصفين العاشر والحادي عشر في المدارس الثانوية، في معسكر الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.

وانطلق المعسكر في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري واستمر لمدة 3 أيام.

وجاء تنظيم هذا المعسكر بالتعاون بين المعهد الكوري للعلوم والمعلومات التكنولوجيا ومركز صباح الأحمد الكويتي للموهبة والإبداع، وبالتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وكانت مشاركة الطلبة الكويتيين الذين تم اختيارهم بمعايير علمية محددة، في ذلك المعسكر فرصة جيدة لإبراز مواهبهم وصقلها والتعرف على أحدث ما توصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي عالميا، لاسيما أن كوريا الجنوبية لديها إمكانيات هائلة ومتطورة في هذا الجانب.

وخلال المعسكر، تم إلقاء محاضرات للطلبة الكويتيين حول المعلومات الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وزيارة تفقدية جماعية للمتحف الوطني المركزي للعلوم.

ومن المتوقع أن تلعب هذه المشاركة دورا فعالا في تأسيس جيل جديد من المبتكرين في الكويت من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، إضافة إلى تطوير مهاراتهم في تجاوز التحديات والعمل الجماعي والعصف الذهني.

ورافق الطلبة في مشاركتهم في المعسكر وفد مشترك من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع برئاسة مديرة برنامج القدرات البحثية في إدارة الأبحاث والتكنولوجيا.