طالبة عُمانية تشارك في البرنامج الكوري للعلوم والتكنولوجيا

شاركت الطالبة "تميمة بنت سعود الهنائية" من جامعة صُحار العمانية في البرنامج الكوري للعلوم التكنولوجيا الذي نظمته مؤسسة كوريا للابتكار، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الكورية.

وتعد هذه المؤسسة قوة محورية في النمو الاقتصادي، حيث تم تأسيسها لتكون الجهة المسؤولة عن تسويق التكنولوجيا.

وشكل البرنامج الذي شاركت فيه الطالبة العمانية فرصة لكسب مهارات ومعارف جديدة في مجالات مختلفة، خاصة في مجال البحث والابتكار، والذي توليه جامعة صحار أهمية كبيرة باعتباره من الركائز المهمة والأهداف الرئيسية لخطتها الاستراتيجية الحالية.

وتضمن البرنامج العديد من الزيارات لمراكز البحوث، ومحاضرات حول التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية، واستراتيجية تطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا.

وخلال مشاركتها في البرنامج، قدمت الطالبة العمانية عرضا عن مركز نقل التكنولوجيا حاضنات الأعمال في جامعة صحار.

وقالت إنها فخورة بتمثيل سلطنة عمان في هذا البرنامج الذي تعرفت من خلاله على التحول الذي شهدته كوريا الجنوبية لتصبح قوة تكنولوجية رائدة في آسيا.