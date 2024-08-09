توقيع مذكرة تعاون بين آرتي ميوزيم الكورية ومجلس الإمارات للإعلام

تم يوم الاثنين الماضي توقيع مذكرة تعاون بين "آرتي ميوزيم"، المعرض الفني الوسائطي التابع لشركة "ديستريكت" الكورية المتخصصة في الفن البصري، ومجلس الإمارات للإعلام.

وجاء توقيع هذه المذكرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم مواد إعلامية متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي، وتداول محتويات الكتب في الفنون والسياحة والعلوم التطبيقية.

كما تهدف المذكرة لانضمام "آرتي ميوزيم" إلى شركاء مبادرة "إعلاميين" لتدريب الكوادر الوطنية على الإعلام الرقمي والفنون البصرية، بالتعاون مع نخبة من الفنانين والخبراء من كوريا الجنوبية والعالم.

وبموجب المذكرة، سيقوم الطرفان بترسيخ سبل التعاون المشترك لدعم صناعة المحتوى الإعلامي، وخلق تجارب مبتكرة للجمهور، مدعومة بمحتوى إعلامي متنوع عالي الجودة يسهم في تعريف الجمهور على البيئة الإعلامية والثقافية المزدهرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت "ميثا السويدي" المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية بمجلس الإمارات للإعلام أهمية المذكرة التي تم توقيعها مع "آرتي ميوزيم" كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ومن جانبه، أعرب "داني سماحة" المدير العام لـ"آرتي ميوزيم دبي" عن اعتقاده بأن هذا التعاون سيسهم في تقديم تجارب ثقافية وفنية غنية تلبي توقعات الجمهور، وتعزز من دور الإمارات كوجهة ثقافية رائدة.