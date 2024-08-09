تدريس اللغة الكورية بكلية السياحة بجامعة السادات المصرية

شهدت كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات في مصر زيارة من ممثلي الوكالة الكورية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الكورية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة "شادن معاوية" رئيسة جامعة مدينة السادات، وكان في استقبال ممثلي الوكالة الكورية الدكتورة "نهى عثمان عزمي" عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة.

ومثلت الوكالة الكورية "كيم جين يانغ" المديرة الإقليمية للوكالة في مصر، و"جنان علام" المسؤولة عن برنامج المتطوعين في الوكالة.

وصرحت الدكتورة "نهى عزمي" بأن اللقاء تضمن مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوكالة الكورية وكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات.

وأضافت الدكتورة "عزمي" أنه تم في اللقاء أيضا مناقشة إمكانية توفير سبل التعاون بين الجانبين في مجال تدريس اللغة الكورية، ونقل الثقافة الكورية لطلاب الكلية.

كما تم في اللقاء تبادل الآراء حول إمكانية توفير متطوعين كوريين في مجالات متعددة مرتبطة بالبرامج الأكاديمية بالكلية، مثل المطبخ الكوري، والتسويق الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسب، وإمكانية استضافة عدد من الطلاب الكوريين بجامعة مدينة السادات.

ومن جانبها، أعربت مديرة الوكالة الكورية "كيم جين يانغ" عن سعادتها بالتسهيلات المادية لكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، قائلة إن الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال المتطوعين الكوريين للمساهمة في تدريس اللغات الأجنبية لديها.