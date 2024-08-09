كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها للمناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

فرضت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أول من أمس الأربعاء حظرا على سفر الكوريين إلى المناطق الحدودية الخاصة بإسرائيل ولبنان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ورفعت الوزارة التحذير من السفر إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر المكون من 4 مستويات، كما أصدرت تحذير سفر خاصا يقضي بإلغاء أو تأجيل السفر إلى إيران لوقت محدد.

وقد تزايدت الدعوات لحث الرعايا الأجانب على مغادرة لبنان في ظل مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران، والقيادي البارز في حزب الله "فؤاد شكر"، في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.

وفي مواجهة خطر التصعيد العسكري في لبنان، دعت السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والمملكة العربية السعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا، كما دعت باريس الفرنسيين المقيمين في إيران إلى مغادرتها مؤقتا.

وتتجنب بعض شركات الطيران بالفعل المجالين الجويين لإيران ولبنان، وتلغي الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل عضوين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وجماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الكورية قد دعت الرعايا الكوريين المقيمين في إسرائيل ولبنان إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.

ويقيم حاليا حوالي 550 كوريا في إسرائيل و120 في لبنان و110 في إيران.