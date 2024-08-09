افتتاح الدورة الثانية لمدرسي المشروع الكوري في كلية الكرك الجامعية

افتتح عميد كلية الكرك الجامعية في الأردن، الدكتور "هارون الطراونة"، نيابة عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدورة الثانية لمدرسي المشروع الكوري، يوم الثلاثاء الماضي، بتنظيم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ومن بين فعاليات الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي هناك: دورة تكنولوجيا الأزياء والحياكة، ودورة تكنولوجيا اللحام والسباكة، ودورة الصيانة الكهروميكانيكية وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، ودورة تكنولوجيا الإلكترونيات.

وسوف يقوم الأساتذة من جامعة "دونغ أوي" الكورية بتدريب أعضاء هيئة التدريس في كلية الكرك الجامعية على كيفية استخدام الأجهزة الموردة للكلية.

وقدم عميد كلية الكرك تحياته للوفد الكوري ضمن هذه الفاعلية التي تأتي ضمن مشروع تطوير التعليم التقني بين جامعة البلقاء التطبيقية والوكالة الدولية للتعاون الدولي.

وأعرب عن تطلع جامعة البلقاء التطبيقية إلى المزيد من التعاون المشترك مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والإدارة في الجامعة.

وسوف تستمر الدورات الكورية هناك لمدة ثلاثة أسابيع.