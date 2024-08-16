ⓒ لمركز الثقافي الكوري بمصر

يستمر المركز الثقافي بالقاهرة في بذل جهود لتقديم الثقافة الكورية إلى الشعب المصري حيث ينظم هذه الأيام "تحدي إعداد وصفات الطعام الكوري". وقد بدأت فترة التحدي يوم الـ7 من هذا الشهر وتستمر حتى الـ7 من شهر سبتمبر القادم.

وتتكون المشاركة في هذه الفاعلية من 3 خطوات. الخطوة الأولى تتمثل في التحقق من كتيب الوصفات عبر الإنترنت أو عن طريق استلامه من المركز.

وتتمثل الخطوة الثانية في تجربة إعداد الوصفة، بينما تتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في نشر صورة الطبق النهائي مع الوصفة على فيسبوك أو إنستغرام مع الهاشتاغ الخاص للمركز.

أما جوائز الفوز فهي طبق من الخزف الأزرق والأبيض من المتحف الوطني الكوري. وسيتم اختيار عشرة أشخاص من المشاركين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم الثاني عشر من سبتمبر القادم.