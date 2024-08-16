تفعيل التعاون المعلوماتي بين كوريا وتونس

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قال المكتب الكوري للملكية الفكرية إنه دعا بعض المسؤولين التونسيين رفيعي المستوى، بمن فيهم مدير عام المعهد التونسي الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، من الـ5 إلى الـ9 من أغسطس الجاري إلى كوريا من أجل عقد اجتماع رفيع المستوى ودورة تدريبية، لتعزيز التعاون المعلوماتي بين البلدين.

وقد ظل المكتب الكوري يعمل على تعزيز التعاون مع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية ومع مصر. ومن المتوقع أن يؤدي تقديم نظام إدارة براءات الاختراع الكوري إلى تونس أيضا إلى توسيع نطاق التعاون في مجال معلوماتية إدارة براءات الاختراع مع تونس.

الجدير بالذكر أن عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى جرى ضمن "مشروع المعلوماتية في تونس"، والذي تقوم به الوكالة الكورية للتبادلات "كويكا"، بتكلفة 3 ملايين و730 ألف دولار بين عامي 2023 و2027.

ويتكون مشروع المعلوماتية في تونس من بناء وصيانة شبكة براءات الاختراع التونسية، وعقد ندوات لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين، وشراء المعدات والمواد اللازمة لبناء شبكة براءات الاختراع هناك.

ولتحقيق هذه الغاية، التقى رئيس المكتب الكوري "كيم وان كي" مع مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التونسي "نافع بوتيتي" في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة ديجون يوم السادس من هذا الشهر، حيث أوضح له الوضع الحالي للمعلوماتية في المكتب الكوري.

وبعد ذلك، تم عقد اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين لمناقشة تدابير التعاون المعلوماتي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بين البلدين.

وخلال فترة التدريب، تعرف المشاركون التونسيون على المعرفة والخبرة الكورية المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال زيارات لمجمعات الأبحاث التابعة للشركات الكورية الكبرى.