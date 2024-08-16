مهندس معماري كوري يصمم أحد ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم في السعودية

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من المتوقع أن يتولى مهندس معماري كوري مهمة التصميم الداخلي لأحد الملاعب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي يُنتظر أن تستضيفها السعودية في عام 2034.

ووفقا للمنصة الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية "بيزنيس إينسايدر"، تقدمت السعودية مؤخرا بخطة لبناء 11 ملعبا لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها 8 ملاعب سيتم إنشاؤها في العاصمة "الرياض".

ومن المقرر أن يتولى المهندس المعماري الكوري البارز "بارك تيه وون" الذي يعمل بنشاط في المملكة المتحدة، مهمة التصميم الداخلي لملعب "المربع الجديد" الذي يستوعب حوالي 45 ألف مقعد.

وبحسب موقع المربع الجديد عبر الإنترنت، تم اختيار المهندس "بارك" في المسابقة ذات الصلة من خلال تقديم مخطط تصميم داخلي عضوي وغير متماثل مستوحى من السهول الصحراوية، وشكل وملمس لحاء شجر السنط، وهو نوع من الأشجار المهمة في السعودية.

ومؤخرا، كشف صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يشرف على المشروع، عن تصميم ملعب المربع الجديد، حيث قال إنه سيقدم تجربة غامرة باستخدام التكنولوجيا الرياضية المتطورة، متوقعا أن يُظهر الملعب مزيجا من التقاليد والابتكار.

وقد اعتمد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بنفسه تصميم ملعب المربع الجديد، والذي من المقرر أن يكتمل إنجازه عام 2032.

يشار إلى أن بارك تخرج في قسم الهندسة المعمارية في جامعة "آجو" الكورية في عام 2014 وحصل على الماجستير من الكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة. كما أنهى دورة المهندس المعماري الملكي في كلية "بارتليت" للهندسة المعمارية في جامعة كوليدج لندن، والتي تعتبر واحدة من أفضل مدارس الهندسة المعمارية في العالم.