أول مسابقة لأغاني الكي بوب في الرياض

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أقيمت أول مسابقة لأغاني الكي بوب في السعودية، شارك وتنافس فيها مواطنون سعوديون.

وقام الجمهور بغناء موسيقى البوب الكورية بحماس داخل وخارج قاعة الحفل وهم يرتدون الحجاب والعباءة.

ويوم الـ3 من الشهر الجاري، أقيمت "مسابقة مهرجان الكي بوب العالمي" في الرياض. وفي هذا الحدث الذي استضافته السفارة الكورية لدى السعودية والأكاديمية السعودية للترفيه، ورعته شركة إل جي إلكترونيكس في السعودية، شارك 10 فرق اجتازت الجولة التمهيدية.

وقد شارك إجمالي 30 فريقا من جميع أنحاء السعودية في الجولة التمهيدية. وامتلأت قاعة وير هاوس للأداء التي أقيمت فيها المسابقة، بالجماهير.

واستمتع السكان المحليون الذين لم يتمكنوا من الدخول، بالغناء والرقص في الخارج، مع التصفيق والهتاف.

وقالت الراقصة "لورا" التي شاركت كمُحّكّمة إن الحماس للكي بوب في السعودية قد زاد خاصة بعد عرض فرقة بي تي إس في الرياض عام 2019، حيث حظي عدد من الفرق الكورية مثل "بلاك بنك" و"شايني" بشعبية كبيرة.

وأضافت إنها المرة الأولى التي ترى فيها هذا العدد الكبير من السكان المحليين الذين يحضرون ويستمتعون.

كما قالت المطربة "زين"، التي صعدت على المسرح كمغنية ضيفة، إنها تحب الكي بوب وتقوم بأداء أغانيه منذ سنوات عديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها بهذا القدر من الحماس والهتافات.

وقد فاز فرقة "تيم إيفريست" المكونة من ثلاث نساء بلقب المسابقة. كما أبدى المسؤولون السعوديون الذين شاركوا في الحدث اهتماما كبيرا بالحماس تجاه الكي بوب.

فقد قال مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الثقافة السعودية إنه كان حدثا أكثر نجاحا مما كان متوقعا"، وأعربوا عن نيتهم تعزيز التعاون المتعلق بالموجة الكورية "هالليو" مع السفارة الكورية لدى السعودية.

وقال السفير الكوري "تشيه بيونغ هيوك" إن هذا الحدث سيزيد من اهتمام وفهم محبي الموجة الكورية في السعودية"، متوقعا أن يسهم الحدث بشكل كبير في تنشيط التبادل الثقافي بين البلدين.

كما قال رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في السعودية "كيم جونغ هو" إن الشركة تريد مواصلة هذا الحدث كل عام في السعودية.