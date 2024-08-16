افتتاح المكتب الكوري التابع لوزارة السياحة المغربية في سيول

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أصبحت المملكة المغربية، التي تقع في شمال غرب أفريقيا وتتمتع بمناظر طبيعية جميلة وثقافة تاريخية غنية ومأكولات فريدة، أقرب إلى السياح الكوريين.

فقد تولت شركة "إيس ماركيتينغ" مهمة المكتب الكوري لوزارة السياحة المغربية في شهر يوليو الماضي للبدء في أعمالها في سيول.

وبحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربية، فإن عدد السائحين الذين زاروا المغرب في النصف الأول من عام 2024 بلغ 7 ملايين و400 ألف بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 قبل جائحة كورونا، وتخطط الحكومة المغربية للتركيز على جذب السياح ليصل إلى 17 مليونا و500 ألف سائح في عام 2024.

وتهدف الوزارة المغربية إلى الترويج لسحر المغرب بشكل أكثر وضوحا في كوريا وتعزيز صورتها الجديدة كوجهة سفر آمنة ومريحة من خلال مكتبها في كوريا.

ويخطط المكتب الكوري للوزارة المغربية للقيام بأنشطة تسويقية مختلفة، مثل المشاركة في الفعاليات والمعارض المتعلقة بالسياحة، والتسويق عبر المؤثرين، ودعم تطوير منتجات السفر، من أجل رفع مستوى الوعي بالمغرب في السوق الكورية كوجهة سياحية جذابة.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط المكتب لتحليل أذواق واتجاهات المسافرين الكوريين واقتراح رحلات مخصصة للسوق الكورية، مع إقامة مشاركات مع وكالات السفر وشركات الطيران الكورية لخلق بيئة سفر مناسبة للمغرب، وبالتالي جذب المزيد من السياح الكوريين إلى المغرب.