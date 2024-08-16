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من المتوقع أن تركز اللجنة المنظمة لمهرجان سيول لفنون الأداء لعام 2024 على تحول القيم العصرية تحت شعار "حكايات جديدة: نظرة عائدة".

وتخطط هذا العام لتقديم مسرحية "امرأة عند نقطة الصفر" لفرقة "إل او دي ميوزيك ثياتر" ، وهي إعادة رواية للرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة "نوال السعداوي"، ورواية "المتحف" من "مسرح خشبة" لـ"بشار مرقص" و"خلود بازل" من حيفا، لتسليط الضوء على الروايات الجديدة في العالم العربي ووجهات نظر الفنانين.

وأعدت اللجنة برنامجا خاصا بعنوان "التركيز على الشرق الأوسط" لمساعدة الجمهور على فهم العملين قبل التمتع بهما.

وفي الـ4 من سبتمبر القادم سيلقي البروفسور "بارك هيون دو" من جامعة "صو كانغ"، محاضرة بعنوان "فهم العالم العربي" ثم تلقي في اليوم التالي البروفسورة "اوم إيك ران" من جامعة "دان غوك"، محاضرة أخرى بعنوان "سوء الفهم والحقيقة عن المسلمات في الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن تساعد هاتان المحاضرتان الجمهور على فهم ثقافة الشرق الأوسط وتوجيه أسئلة مهمة حول الفن المعاصر.