سامي مسعد: من حب الجغرافيا إلى الاستماع للإذاعة للتعرف على شعوب العالم

عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول ومدينة الجيزة المصرية، تحدث مستمعنا القديم الأستاذ سامي مسعد، مدرس الجغرافيا، إلى القسم العربي قائلا إنه يستمع للإذاعة منذ أكثر من 25 عاما، وأن حبه للجغرافيا قاده إلى الاستماع إلى الإذاعات العالمية للتعرف على شعوب العالم وحضاراتها وتاريخها.

كما يتحدث مستمعنا العزيز سامي مسعد عن تغير أوضاع التعليم وسلوكيات الطلاب في هذا العصر بسبب التكنولوجيا الحديثة، وعن التعليم الخاص وانتشاره، وكذلك تأثيراته ونتائجه الاجتماعية. ويقول الأستاذ سامي مسعد إنه يركز في التعليم على الأخلاقيات والمعاملات والعبادات، مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التعليم، مع التركيز على الاحترام.









كما يتحدث المستمع الصديق سامي مسعد عن تاريخ علاقته بالقسم العربي والرسائل التي كان يرسلها بريديا إلى القسم العربي، والاختلاف بين المستمعين الجدد والمستمعين القدامى، ويؤكد أنه يركز في حياته حاليا على حماية أبنائه وتربيتهم تربية سليمة.

ويقول أيضا إن المستمعين في مصر يحاولون التواصل بقدر الإمكان، سواء باللقاء المباشر أم عبر الهاتف، وكذلك سنويا في معرض الكتاب، كما يقدم عبر الأثير تحياته إلى الأصدقاء المستمعين، معربا عن أمنياته لهم بالسعادة والسلام.

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