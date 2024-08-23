فاطمة مدحت: مُحِبة الثقافة الكورية

عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول ومدينة الإسكندرية المصرية، تتحدث إلى القسم العربي الأستاذة/ فاطمة مدحت، التي درست الحقوق في الجامعة، وتقول إنها انجذبت إلى الثقافة الكورية منذ صغرها عن طريق مشاهدة الدراما.









وتضيف أن أكثر شيء أعجبها في الثقافة الكورية هو طريقة المعاملات والأخلاقيات بين الناس، موضحة أنه على الرغم من أنها تعلم أن المسلسلات التلفزيونية تقدم رؤية تختلف عن الواقع، إلا أن ما شاهدته عن كوريا جعلها ترغب في متابعة كل ما يتعلق بها.

وتتحدث الأستاذة فاطمة أيضا عن تعلمها للغة الكورية اعتمادا على نفسها عن طريق متابعة المسلسلات الكورية، وبعد ذلك عن طريق بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.









وتتحدث أيضا عن قناتها على إنستغرام التي تعرض فيها العديد من الأطباق الكورية التي قامت بإعدادها بنفسها.

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