الفنان المغربي رشيد الوالي يطلب يد زوجته من قلب سيول

احتفل الممثل المغربي "رشيد الوالي" الأسبوع الماضي بذكرى زواجه الثامنة والعشرين من زوجته "ابتسام شكارة".

وفاجأ "الوالي" زوجته بطلب يدها للزواج من جديد من العاصمة الكورية سيول، حيث تستقر "شكارة" للدراسة.

وشارك "رشيد الوالي" عبر حسابه على إنستغرام، صورة له وهو يرتدي اللباس التقليدي الكوري، حيث ظهر وهو يجثو على ركبته ليقدم خاتما لزوجته.

وأعرب "الوالي" عن امتنانه لزوجته على مرافقته وتحمله طيلة 28 عاما، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربطهما، والاحتفال بالحب الذي دام لأكثر من ربع قرن.

وتعتبر هذه اللفتة من "الوالي" دليلا على التقدير والاعتزاز بالشريك، وتجديدا للعهد الذي قطعاه منذ بداية رحلتهما معا.

وجاء في تعليق "رشيد الوالي" على الصورة: "شكرا لمرافقتي وتحملي وكل الحب طيلة 28 سنة، تم الاحتفال بأحد القصور بسيول، بلباس تقليدي كوري".

ومن جانبنا نحن أعضاء القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو نهنئ الفنان "رشيد الوالي" وزوجته "ابتسام شكارة" بذكرى زواجهما الـ28، متمنين لهما حياة مليئة بالحب والسعادة والبهجة.