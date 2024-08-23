كوريا ومصر تناقشان فكرة تسمية عام 2025 كعام للتبادل الثقافي بين البلدين

قال السفير الكوري لدى القاهرة "كيم يونغ هيون" إنه ناقش مع الدكتور "أحمد هنو” وزير الثقافة المصري فكرة تسمية عام 2025 كعام للتبادل الثقافي بين البلدين.

وأضاف أنه ناقش معه أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالثقافة والمساعدات الرسمية للتنمية الثقافية.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتواصل بشكل وثيق لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلية.

وهنأ السفير الكوري "كيم" الوزير المصري "هنو" على تعيينه، متمنيا له فترة وزارية ناجحة.

وأشاد بالتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية منذ إقامة المشاركة التعاونية الشاملة بين البلدين في عام 2016، مع تحقيق إنجازات بارزة في القطاع الثقافي على وجه الخصوص.

وأكد السفير "كيم" أن الموجة الكورية "هاليو" تحظى بحب كبير من قبل الشعب المصري، مشيرا إلى أن التبادلات الثقافية بين سيول والقاهرة تزداد بشكل مستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك اللغة والثقافة والسياحة والرياضة.

وأوضح أن المركز الثقافي الكوري سيحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة على تأسيسه، حيث تعلم 5135 طالبا مصريا اللغة الكورية في معهد الملك سيجونغ خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023.

وأعرب السفير الكوري عن رغبته في تعزيز التبادلات الثقافية بشكل أكبر مع احتفال البلدين بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام القادم.

وقدم لمحة عن الفعاليات الثقافية المهمة المخطط لها في العام الحالي والعام القادم، بما في ذلك عروض الكيبوب والتبادلات الثقافية التي تتمحور حول الزي التقليدي الكوري "هان بوك" وموسيقى السامولنوري الإيقاعية التقليدية الكورية لإحياء هذه المناسبة البارزة.

كما قدم السفير "كيم" أيضا عرضا عن أسبوع الثقافة الكورية المقرر تنظيمه خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر القادم في دار الأوبرا المصرية، مبينا أن الحدث سيتمحور حول الصوت الكوري.

ومن جهة ثانية، أجرى السفير الكوري "كيم" لقاء آخر مع وزير المالية المصري "أحمد كوجك".

وخلال اللقاء، قال السفير "كيم" إن كوريا الجنوبية ومصر أقامتا مشاركة اقتصادية وثيقة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في التصنيع والبنية التحتية والطاقة النووية.

وأكد أن التحسن الإيجابي الأخير في وضع الاقتصاد الكلي في مصر من المتوقع أن يفتح المزيد من الفرص أمام الشركات الكورية للاستثمار في مصر في المستقبل القريب.

وأشار "كيم" إلى أن مصر شريك رئيسي في برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية الجنوبية، مع التعاون المستمر في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية الصديقة للبيئة في قناة السويس، والبنية التحتية للسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وتنمية الموارد البشرية، والمشتريات العامة.