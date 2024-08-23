تركيا ترمم مسجد سيول المركزي في كوريا الجنوبية

تقوم السفارة التركية لدى سيول بترميم وتجديد مسجد سيول المركزي بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي الكوري.

وقالت مصادر في السفارة التركية في سيول إنه سيتم تنفيذ أعمال تعزيز البنية التحتية لمسجد سيول المركزي الذي لم يتم ترميمه منذ عام 1981.

وأضافت المصادر أنه بعد إتمام وضع البلاط التركي المنتج خصيصا له والذي يحمل رموز العمارة العثمانية، سيتم تحويل المسجد إلى متحف مفتوح، مع إضافة محراب ومنبر له.

وأشارت إلى أن كتابات أسماء الله الحسني سيتم وضعها في الطابق الثاني من المسجد مصنوعة من قوالب خاصة وتطريز يدوي.

وقال "سليمان إليك" مستشار الشؤون الاجتماعية في السفارة التركية لدى سيول إن الدين الإسلامي دخل كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية التي اندلعت في عام 1950 وانتهت في عام 1953.

وأضاف "إليك" أن أول مجتمع إسلامي في كوريا الجنوبية قد تم تشكيله عندما اعتنق أكثر من 200 كوري الإسلام في عام 1954، وأسس هذا المجتمع فيما بعد الاتحاد الإسلامي الكوري.

وقال إن هناك أقلية مسلمة أجنبية يبلغ عددها 200 ألف شخص في كوريا الجنوبية، وأن المسلمين من أصل كوري من يديرون الاتحاد الإسلامي الكوري ويرعون شؤون الأقلية المسلمة في كوريا.

ويرجع تاريخ مسجد سيول المركزي، الذي يعتبر أول وأكبر مكان عبادة للمسلمين في كوريا، إلى عام 1970 عندما تبرعت الحكومة الكورية بأرض تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع في منطقة "إي تيه وان" في سيول إلى الاتحاد الإسلامي الكوري.

وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس للمسجد في شهر أكتوبر من عام 1974، وتم افتتاحه للعبادة يوم الحادي والعشرين من شهر مايو من عام 1976، بمشاركة ضيوف رفيعي المستوى من 17 دولة إسلامية.