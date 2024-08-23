وفد إماراتي مكون من 20 شابة قيادية رياضية يزور كوريا للاطلاع على الإدارة الرياضية

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، النسخة الثانية من برنامج القيادات الرياضية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين مجموعة مميزة من الطاقات الشابة النسائية، من اكتساب المهارات القيادية في مجال الإدارة الرياضية.

ويستهدف البرنامج 20 شخصية قيادية من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ممن هن ضمن الفئة العمرية أكبر من 25 عاما، ليخضن رحلة قيادية تمتد لمدة 6 أشهر وتتمثل في 3 مراحل مختلفة.

وأول مرحلة من البرنامج تشمل التعرف على كيفية إدارة الفرق الرياضية بالإضافة إلى إدارة المنشآت والمعدات الرياضية.

أما المرحلة الثانية فهي تشمل الاطلاع على أفضل الممارسات في كوريا الجنوبية التي تشتهر بتقدمها في مجال الإدارة الرياضية.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة فهي تشمل ثلاث وحدات تخصصية تتركز في تعلم أساسيات التسويق الرياضي والحوكمة الرياضية وكيفية تحديد المواهب الرياضية وتدريبها.

وضمن المرحلة الثانية من برنامج القيادات الرياضية، قام وفد إماراتي يتكون من مجموعة من القياديات الرياضيات، بمن فيهن سعادة "حنان المحمود" نائبة رئيس هيئة الشارقة لرياضة المرأة، بزيارة ميدانية في كوريا الجنوبية استغرقت 12 يوما.

وفي أثناء هذه الزيارة، تمكنت عضوات الوفد الإماراتي من رؤية النظريات التي تعلمنها في المرحلة الأولى من البرنامج على أرض الواقع.

وفي إطار زيارته الميدانية، قام الوفد الإماراتي بزيارة لجامعة سيول الوطنية لحضور محاضرة قدمها أمين عام اتحاد لعبة التيكوندو الآسيوي "كيم جونغ هون".

الجدير بالذكر أن الشيخة "جوهر بنت محمد القاسمي" زوجة حاكم الشارقة الشيخ "سلطان بن محمد القاسمي"، تبذل جهودا لتنمية رياضة المرأة وتوفير المزيد من الفرص الرياضية للنساء، وتعزيز القيادات الرياضية النسائية.

وضمن هذه الجهود، تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حدثا رياضيا نسائيا كل عامين بمشاركة لاعبات من أكثر من 16 دولة، مما يجعل إمارة الشارقة تعلب دورا رياديا في تنمية رياضة المرأة في العالم العربي.

وقد وقعت حكومة الشارقة اتفاقية مع جامعة سيول الوطنية ليتم من خلالها إلقاء 3 جلسات تدريبية للقيادات الرياضية النسائية الإماراتية.

واختتمت الجلسة الأولى أمس الخميس بعد 12 يوما من التدريبات الخاصة بالإدارة الرياضية، وسوف تقوم جامعة سيول الوطنية بتنظيم الجلستين الثانية والثالثة في إمارة الشارقة.

وقالت سعادة "حنان المحمود" إن السبب في اختيار حكومة الشارقة لجامعة سيول يرجع إلى أن جامعة سيول تعد إحدى أفضل الجامعات العالمية في مجالات العلوم الرياضية والإدارة الرياضية.