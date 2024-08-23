فرقة سترايكيدز تشارك في مهرجان لولابالوزا شيكاغو الموسيقي بنجاح

أصدر الفنان تيمين خامس ألبوم مصغر له بعنوان ETERNAL يوم الـ19 من شهر أغسطس الجاري بمناسبة الذكرى العاشرة على بدء مسيرته الفنية لفنان منفرد، حيث يقوم بالنشاط الفني مع الأغنيتيْن الرئيستيْن وهما Sexy In The Air وHorizon.





وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في جميع الإجراءات لإعداد الألبوم كمخرج بدءا من مرحلة التخطيط وصولا إلى تصوير الفيديو الموسيقي. قال تيمين: "أفكر دائما في ماذا سأفعل وماذا سأعرض. فحاولتُ أن أتناول هذه الأفكار والهموم كما هي في هذا الألبوم الجديد."





والجدير بالذكر أن هذا الألبوم يُعد الأول بعد أن انتقل إلى شركة Big Planet Maid Ent في شهر مارس الماضي من شركة SM Entertainment التي ظل ينتمي إليها لمدة 16 سنة. وقال تيمين عن ذلك: "لا يوجد شيء تغير كثيرا بسبب انتقالي إلى الشركة الجديدة. أعددتُ هذا الألبوم بنفس الطريقة التي كنتُ أفعلها دائما. طبعا، أتعلم كيفية التواصل مع الفريق الجديد وغير ذلك من الأمور، لكني عملتُ كما كنت أعمل في السابق."