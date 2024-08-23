اكتشاف مجموعة من الموظفين الحكوميين نفقة سفر رماها مواطن عادي بالخطأ





نجحت مجموعة من الموظفين الحكوميين في اكتشاف نفقة سفر رماها مواطن عادي بالخطأ.





ووفقا لمدينة "آن دونغ" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، تلقى الموظف الحكومي "كيم جو وان" في قسم إعادة تدوير الموارد في بلدية المدينة اتصالا هاتفيا من المواطن العادي "ايه" بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.





وأخبره بأنه وضع ألفا وخمسمائة دولار جمعها من أجل القيام بالسفر إلى الخارج في كيس للنفايات ورماه بالخطأ. وأضاف أنه أدرك هذه الحقيقة متأخرا، حيث ذهب إلى موقع رمي النفايات لكنه وجد أن شاحنة للقمامة قد أخذته بالفعل.





واتصل الموظف الحكومي "كيم" بالجهة المسؤولة عن التنظيف في المنطقة التي يسكن فيها السيد ايه وتأكد من أن شاحنة القمامة لم تزل تعمل. وبعد ذلك بحث مع حوالي عشرة من الموظفين الآخرين في كومة من القمامة في الشاحنة.





وبعد العمل لمدة ساعة تقريبا، عثروا على كيس القمامة الذي يحتوي على نفقة السفر. وعندما استعادها السيد ايه في الموقع، أعرب عن الشكر والامتنان لهم قائلا إنه كان على وشك التخلي عن السفر.