تنظيم مهرجان كود غيت لقراصنة القبعة البيضاء في سيول





من المتوقع أن يُعقد مهرجان "كود غيت" وهو حدث لتحديد أفضل قراصنة القُبّعة البيضاء، أو "القراصنة الإلكترونيون الطيبون"، على مستوى العالم، ومناقشة مستقبل الأمن الكوري، خلال يومي الـ29 و30 من شهر أغسطس الجاري.

وهذه هي الدورة السادسة عشرة للمهرجان العالمي لقراصنة القُبّعة البيضاء الذي تستضيفه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وبدءا من نهائيات المسابقة الدولية لقراصنة القُبّعة البيضاء في مجمع كوإكس للمعارض في سيول يوم الـ29 من الشهر الجاري، سيتم عقد أحداث رسمية مثل حفل لتوزيع جوائز، ومؤتمر للأمن العالمي في يوم الثلاثين.

ومن أهم أحداث المهرجان الذي سيشارك فيه عدد من قراصنة القُبّعة البيضاء الممتازين حول العالم، نهائيات مسابقة الدفاع عن القرصنة التي ستقام يوم الخميس القادم.

وقد شارك إجمالي 3073 شخصا من 90 دولة في الجولة التمهيدية التي عقدت في شهر يونيو الماضي، مما جذب الانتباه. وفي نهائيات المسابقة سيتنافس 40 فريقا على كأس البطولة.

وفي اليوم الأول، سيتم عقد حدث دولي لمختبر الأفكار على أساس الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن مسابقة لأفكار التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، جنبا إلى جنب مع مسابقة الدفاع عن القرصنة.

كما ستقام مختلف فعاليات التجربة مثل إنشاء أغنية على الفور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومحاولة الهروب عن طريق الحد من الوظيفة السريعة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما ستُتاح الفرصة لفهم الحاجة إلى الأمن المعلوماتي من خلال تجربة تعدين الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال وتجربة اختراق الأجهزة.

وفي اليوم الثاني من المهرجان، سيتم تنظيم حفل توزيع للجوائز، والمحاضرات الرئيسية، والمؤتمر الأمني. الجدير بالذكر أن موضوع مهرجان هذا العام هو "الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

ومنذ انطلاقه لأول مرة عام 2008 أثبت المهرجان نفسه كأكبر مؤتمر دولي في مجال الدفاع عن القرصنة وأمن المعلومات على مستوى العالم.

ويستهدف المهرجان تعزيز قراصنة القُبّعة البيضاء وتطوير صناعة الأمن المعلوماتي الكورية تحت قيادة القطاع الخاص، حيث يعرض الاتجاهات الأمنية سنويا كما يلعب أيضا دورا مهما كمكان لرعاية المواهب المهنية.

ومن خلال عقد أول مسابقة عالمية للدفاع عن القرصنة للصغار في العالم، فإنه يغرس في طلاب المدارس المتوسطة والثانوية حلم أن يصبحوا خبراء أمنيين يخدمون مجتمعاتهم في المستقبل.