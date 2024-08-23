تطبيق نظام الحجز المسبق لزيارة المدارس في سيول

أمام البوابة الرئيسية لمدرسة "دونغ داب" الابتدائية في العاصمة سيول لافتة مكتوب عليها "يرجى الحجز عبر قناة كاكاو عند زيارة المدرسة".

فقد بدأت هذه المدرسة في اختبار نظام للحجز المسبق لزيارتها منذ أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي.

وعلى حائط المدرسة تم تعليق لافتة تخبر بتعزيز منع دخول الغرباء بمن فيهم الآباء. الجدير بالذكر أن هيئة التعليم في العاصمة ظلت تجرب نظام الحجز المسبق على 68 مدرسة فيها منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وقال نائب مدير هذه المدرسة إنه قبل تطبيق نظام الحجز، كان بعض الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن إلى المدرسة ينظرن إلى داخل الفصول الدراسية عندما يبدأ المدرسون دروسهم، موضحا أن النظام جلب العديد من الفوائد مثل حماية المعلمين والسيطرة على الغرباء.

واعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، سيتم تطبيق نظام الحجز المسبق للزيارة على حوالي 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية في سيول.

وإذا رغب أولياء الأمور أو الغرباء دخول المدارس، فسوف يتوجب عليهم إخطارها بزياراتهم مسبقا عبر الهاتف أو الإنترنت والحصول على موافقتها.

وهناك آراء إيجابية مفادها أن هذا إجراء ضروري لحماية حقوق التدريس، ولكن هناك آراء معارضة للنظام مشيرة إلى أنه يحوّل المدارس إلى أماكن أكثر انغلاقا إلى حد ما.

ويعد هذا النظام أحد السياسات المدرجة في الخطة الشاملة لحماية الأنشطة التعليمية التي طرحتها هيئة التعليم في سيول بعد وفاة معلم في مدرسة صو إي الابتدائية العام الماضي نتيجة لضغوط نفسية.

وقد أعطى المعلمون في المدارس التجريبية بشكل عام تقييمات إيجابية لإدخال النظام. وفي دراسة استقصائية أجراها اتحاد المعلمين في سيول على 51 معلما في المدارس التجريبية، وافق 36 منهم على أن النظام يساعدهم على ممارسة الأنشطة التعليمية بفاعلية.

كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيئة التعليم على 252 معلما وموظفا في المدارس التجريبية أن 72% من المشاركين يؤيدون تطبيق النظام.

لكن ردود فعل الآباء كانت مختلفة إلى حد ما. ففي العام الماضي، عندما نشر "جو هي يون" مدير الهيئة، تقريرا عن نظام الحجز المسبق، جاءت تعليقات مثل "كيف يكون الآباء خطيرين؟ إن المدارس مغلقة"، و"لا ينبغي الإضرار بالآباء والمسؤولين ذوي النوايا الحسنة الذين يسارعون إلى زيارة المدارس وليس لديهم وقت للحجز".

وبالفعل، تلقت الهيئة شكوى عبر موقعها على الإنترنت تسأل "لماذا يتعين عليّ إجراء حجز مقدما لرؤية طفلي؟". كما أشار ولي أمر آخر في مدرسة ابتدائية إلى أن الأمر مقبول بالنسبة للآباء الصغار، ولكن قد يكون الأمر صعبا بالنسبة للأجداد الذين لم يعتادوا على استخدام الأجهزة الرقمية.

وتعليقا على ذلك، قال مدير الهيئة "جو" إنه حتى لو كان هناك بعض الإزعاج، فإنه يأمل في أن يفهم الجميع الغرض من تنفيذ نظام الحجز المسبق لإنشاء مدارس آمنة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.