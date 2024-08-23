إقبال السياح الأجانب على المتاجر الصغيرة الكورية





يوم الأربعاء الماضي افتتح متجر صغير ذو تصميم داخلي فريد يذكرنا بفيلم خيال علمي في مجمع "مرحبا في إين سا دونغ" للمتاجر الذي يقع في منطقة جونغ رو في مدينة سيول.

وهو متجر "جي إس 25 غراوند بلو". وعندما ندخل من باب المتجر ذي الزخارف والإضاءة الزرقاء، سنرى أكشاك لبيع القهوة والآيس كريم والبيتزا تصطف جنبا إلى جنب.

وكل الأطعمة فيه مصنوعة بواسطة الروبوتات. وعندما نطلب قهوة لاتيه في الكشك، تقوم ذراع روبوت بتوزيع القهوة ورسم بجعة برغوة الحليب بعناية.

كما يقوم روبوت متجر البيتزا بتقطيع البيتزا المجمدة، ويخبزها على لوح حديدي، ثم يضعها بسرعة في صندوق ورقي.

وبعد اجتياز الأكشاك المليئة بالروبوتات، سنصل إلى "محطة تحدي الكي نودل" حيث يتم عرض العديد من نودل الراميون، حيث يتم تصنيف الراميون المحلي إلى أربعة مستويات وفقا لدرجة البهارات،

كما يتم تعليق لافتات مكتوبة باللغات الكورية والإنغليزية والصينية واليابانية. وقدم "كيم تشون جو" رئيس قسم دعم المتاجر الصغيرة في شركة "جي إس" لمحلات التجزئة، هذا المتجر باعتباره "مكانا يمكننا من خلاله تجربة مختلف الخدمات وعناصر التجربة، بدءا من تكنولوجيا البيع بالتجزئة وحتى الكي فود أو الأطعمة الكورية معا في مساحة واحدة.

وتظهر المتاجر الصغيرة المحلية كمناطق جذب سياحي جديدة، حيث تتطور مع استخدام الأطعمة الكورية والتكنولوجيا المستقبلية.

ويتم فيها نشر روبوتات لتوفير تجربة جديدة غير موجودة في المتاجر الصغيرة في الخارج، مع تقديم الأطعمة الكورية المشهورة لدى الأجانب، مثل الأعشاب البحرية، والراميون، والحليب بنكهة الموز.

وتخطط صناعة المتاجر الصغيرة المحلية لتوسيع المتاجر المتخصصة لجذب الأجانب جنبا إلى جنب مع العملاء من جيل الشباب الكوري.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح تناول الأطعمة الكورية في المتاجر الصغيرة وشراء مستحضرات التجميل الكورية في متاجر "أوليف يونغ" وجهات أساسية بين السياح الأجانب.

وقد افتتحت شركة أوليف يونغ متجرها السابع في منطقة ميونغ دونغ في سيول يوم الجمعة الماضي تلبية لتزايد الطلب السياحي بسرعة، مع زيادة المبيعات الأجنبية في 5 متاجر لها في المنطقة بنسبة 168 بالمائة مقارنة بالعام السابق في النصف الأول من هذا العام.

ويخطط فرع الشركة في محطة ميونغ دونغ للمترو الذي تم افتتاحه حديثا لإنشاء صالة عالمية تقدم خدمة السوق الحرة بعد شراء المنتجات. وينوي أيضا إنشاء مساحة مبيعات للكي بوب والكي فود.

وتقوم شركة أوليف يونغ أيضا بتشغيل حافلة تسمى بـ"اول يونغ إكسبريس"، وهي حافلة مجانية تنطلق في اتجاه واحد من مطار إنتشون إلى منطقة ميونغ دونغ 3 مرات يوميا حتى شهر يناير من العام القادم.

وقال مسؤول في صناعة المتاجر الكورية إنهم يولون اهتماما خاصا لتخزين المنتجات التي تستهدف العدد المتزايد من السياح الأجانب، مشيرا إلى أن الصناعة تعمل بكل طاقتها لتلبية اتجاهات استهلاك السياح الأجانب التي تتغير بسرعة بشكل أفضل.