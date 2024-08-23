



قالت بلدية سيول أمس الاثنين إن عدد المشاهدات التراكمية لسلسلة الفيديوهات بعنوان "منظر شامل لمدينة سيول" قد تجاوز مستوى 9 ملايين مشاهدة.

وهذه الفيديوهات أعدتها البلدية من خلال تصوير المعالم السياحية الرئيسية في سيول من السماء باستخدام طائرات الدرون.

وحتى الآن تم إنتاج 65 مقطع فيديو من الجزء الأول إلى السابع، وتضم برج نام سان سيول، ودونغ ديه مون ديزاين بلازا أو دي دي بي، وقصر كيونغ بوك الملكي، وميدان كوانغ هوا مون.

وتم تقييم السلسلة على أنها توفر تجربة بصرية جديدة بالتقاط المعالم والأحداث الرئيسية في سيول من خلال المناظر الجوية.

وعلى وجه الخصوص، حصلت بلدية سيول على موافقة من وزارة الدفاع الوطني لتصوير بعض المجالات الجوية المحظورة باستخدام طائرات الدرون.

وأوضحت البلدية أن هذه السلسلة تم تقديمها لأكثر من 100 مؤسسة عامة ووسيلة إعلام، بما في ذلك أحداث دولية أقيمت في فيتنام والبحرين وبلجيكا وإنغلترا واليابان وإندونيسيا، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كمحتوى مميز يروج لسيول كمدينة جذابة عالميا.