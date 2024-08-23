تجمع قادة الدول في المناخ والطاقة في بوسان





كشفت بلدية بوسان عن إقامة المعرض الدولي لصناعة المناخ لعام 2024 في مجمع بيكسكو للمعارض هناك، يومي 4 و6 من شهر سبتمبر الجاري.

وتشترك في تنظيمه 13 منظمة ومؤسسة حكومية ومدنية بما في ذلك بلدية بوسان ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية والوكالة الدولية للطاقة.

يتيح هذا المعرض فرصة لخبراء الطاقة من داخل وخارج البلاد للبحث معا عن التحول إلى الطاقة المستدامة في المستقبل. وتستضيف مدينة بوسان بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية هذا الحدث الدولي المهم للعام الثاني على التوالي، مما يثبت مكانة الحدث دوليا.

ويقام معرض هذا العام تحت شعار "بداية زمن الطاقة الخالية من الكربون بتقنيات المناخ"، ويضم عددا من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الهامشية، منها 11 مؤتمرا، بما في ذلك المنتدى المشترك بين كوريا ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، ومؤتمر مدينة القرار العالمي بشأن الاستجابة للأزمات المناخية، والمائدة المستديرة لقادة الطاقة الخالية من الكربون.

كما سيتم إعداد 5 قاعات عرض تحت شعارات "الطاقة الخالية من الكربون" و"التنقل المستقبلي" و"البيئة" و"المحيطات" و"غابات الأشجار". علاوة على ذلك سيتم تنظيم 55 فعالية هامشية بما في ذلك ورش عمل للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وجلسات للتوظيف في المؤسسات العامة ذات الصلة.

وعلى وجه الخصوص، تخطط كوريا والوكالة الدولية للطاقة للإعلان بشكل مشترك عن "إعلان بوسان للطاقة الخالية من الكربون" وتعزيز التعاون الدولي من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال عمدة بوسان" بارك هيونغ جون" إن المعرض سيقدم فرصة لبوسان لترسيخ نفسها كمركز للاستجابة للمناخ العالمي، معربا عن أمله في أن تحصل الشركات المحلية على تكنولوجيا ممتازة محايدة للكربون وتسهم في تحقيق هدف بوسان المتمثل في التحول إلى مدينة محايدة للكربون بحلول عام 2050.