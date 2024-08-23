تنظيم 10 آلاف فعالية خاصة لشهر القراءة في سبتمبر





يعتبر شهر سبتمبر شهرا خاصا للقراءة في كوريا. واحتفالا بحلول شهر القراءة، تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عددا كبيرا من فعاليات القراءة في مختلف أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة أمس إنها ستنظم حوالي 10 آلاف فعالية تستهدف نشر ثقافة القراءة بالتعاون مع 2684 جهة خلال هذا الشهر.

ويمكن معايشة مختلف البرامج الخاصة لثقافة القراءة التي تدعمها الوزارة في 150 مكتبة عامة وصغيرة في مختلف أرجاء البلاد و50 مكتبة محلية. فمثلا، تعقد المكتبة الوطنية المركزية محاضرات وجلسات لتوقيع المؤلفين تحت شعار "لقاءات مع علوم الأدب".

وبالإضافة إلى القراءة المشتركة والمحاضرات والمعارض وأسواق الكتب، يتم أيضا التخطيط لفعاليات لتسهيل الوصول إلى الكتب، مثل تشغيل مكتبة خارجية في مدينة سيول ومقاطعات كيونغ كي وكانغ وون وجنوب تشونغ تشُنغ، ومهرجان الكتاب للنزهة تحت ضوء القمر في مقاطعة شمال جولا.

كما ستنظم 14 جهة خاصة، بما في ذلك دور النشر والمكتبات، فعاليات متنوعة ذات صلة. فعلى سبيل المثال تنظم مكتبة كيوبو عبر الإنترنت فعالية "حشد مجموعة قراءة الكتب" التي ستقدم من خلالها كتبا يختارها القراء باستخدام وظيفة القراءة المستبقة على موقعها على الإنترنت.

كما تعقد شركتا "كيم يونغ سا" و"الخلق والنقد" للنشر، محاضرات ومحادثات كتابية وجلسات توقيع يشارك فيها المؤلفون، بينما تعقد مكتبة ميللي مسابقة عبر الإنترنت تعتمد على الكتب.

علاوة على ذلك، ستعقد مدينة بوهانغ، التي تم اختيارها لتكون "مدينة الكتاب الكورية" هذا العام، بالتعاون مع وكالة ترويج صناعة ثقافة النشر الكورية، الحدث الرئيسي لمهرجان القراءة الكوري" في الفترة من 27 إلى 29 في منطقة يونغ إيل ديه، تحت شعار "البحر الشرقي، لقاء مع الكتب".

أما وزارة الثقافة الكورية فتطلق حملة تحت شعار "5 غرامات، اصنع عالما خفيفا ولكن رائعا"، وهو ما يعني أن كل صفحة من الكتاب تزن 5 غرامات فقط، إلا أن ما نجربه من خلال تقليب صفحات الكتاب لا نهاية له.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت هذا العام عن "الخطة الأساسية الرابعة لتعزيز ثقافة القراءة لعامي 2024-2028"، وحددت "مشاركة قيمة القراءة وتوسيع نطاق القراء" كاستراتيجية الترويج الأولى.