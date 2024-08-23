أصحاب الأعمال الصغيرة الكوريون يروون أهمية التوازن بين العمل والحياة





اتضح أن 4 من بين كل 5 من أصحاب الأعمال الصغيرة الكوريين يعتقدون أن التوازن بين العمل والحياة مهم.

وقالت الجمعية الكورية المركزية للشركات الصغيرة والمتوسطة إنها أجرت مسحا على ألف من أصحاب الأعمال الصغيرة من الأول إلى 23 في الشهر الماضي للتعرف على وضع التوازن بين العمل والحياة لدى أصحاب الأعمال الصغيرة لعام 2024 حيث أجاب 82% ممن شاركوا في المسح أن التوازن بين العمل والحياة مهم.

كما أجاب 1.2% فقط بأنه غير مهم، وأجاب 17% أنه متوسط. ومع ذلك، كان التوازن الفعلي بين ساعات العمل ووقت الحياة الشخصية "متوسطا" بمقدار 5.58 نقطة من إجمالي 10 نقاط.

وبلغت درجة التوازن بين العمل والحياة المنزلية 5.88 نقطة، بينما بلغت درجة التوازن بين العمل والأنشطة الترفيهية 5.4 نقطة أيضا في مستوى "متوسط".

بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط وقت العمل اليومي 8.4 ساعة ووقت الحياة الشخصية 2.8 ساعة. أما كثافة العمالة الإجمالية في الأعمال التي يشعر بها أصحاب الأعمال الصغيرة فقد كانت عند مستوى "متوسط" بمتوسط 5.92 نقطة، وكان الرضا عن عملهم كمدير عند مستوى "مرضٍ إلى حد ما" بمتوسط 6.52 نقاط.

كما اعتبر 56% منهم الصحة والسلامة أهم العناصر في الحياة، ويليها الاستقرار المالي بـ29% والعلاقات الأسرية بـ10%.

وكان متوسط عدد عطلات العمل الشهرية الأكثر شيوعا هو 8 أو أكثر بعد أن اختاره 63%.