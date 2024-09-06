سعادة/ مريم ماجد خلفان بن ثنية: أفتخر بكل امرأة سياسية في الإمارات

زارت سعادة/ مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية مؤخرا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، لتوضيح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة ودعمها. وفي مقابلة مع القسم العربي، تحكي السيدة/ مريم بن ثنية عن تاريخها المهني المتنوع الذي يشمل العمل في قطاعات ومجالات مختلفة، مشيرة إلى وجود تشريعات تدعم المرأة ودورها الاجتماعي والمهني في الإمارات.









وتقول السيدة/ مريم بن ثنية إن المرأة في دولة الإمارات لها مكانتها وتقديرها وحضورها نتيجة للسياسة التي انتهجتها الدولة لتمكين المرأة، وهو ما بدأ مع بداية الدولة والتعليم، مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات يتم فيه تخصيص نصف عدد المقاعد للنساء. وتؤكد أن المجتمع الإماراتي لديه تقبل تام لسياسات الحكومة، حيث إن هناك رابطا بين الشعب والقيادة، ولذلك كان رد فعل أهلها على دخولها لمجال السياسة هو الفخر بها.









وتتحدث السياسية الإماراتية السيدة/ مريم بن ثنية أيضا عن التحديات التي تواجهها النساء في دخول المجال السياسي، وتؤكد أن ذلك مرتبط بالدعم من جانب قيادة الدولة، كما توضح جوانب تجربتها كسياسية برلمانية وتقول إنها تفتخر بكل امرأة سياسية في الإمارات، حيث إنهن يمثلن المرأة الإماراتية في جميع المجالات. كما تتحدث عن انطباعاتها عن كوريا وشعبها، وتقول إن الرابط الذي يربط كوريا والإمارات قوي جدا.









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