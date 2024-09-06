معرض فريد عن سحر الخط العربي في كوريا

يقام حاليا في مدينة كوانغ جو الكورية معرض فريد يمكن من خلاله التعرف على ثقافة الخط العربي، الذي تم تسجيله ضمن التراث العالمي غير المادي لمنظمة اليونسكو في عام 2021 اعترافا بتاريخه.

وقد انطلق هذا المعرض يوم 22 من شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى يوم 24 من شهر نوفمبر القادم في متحف الثقافة الآسيوية بالمدينة الكورية تحت إشراف المجمع الثقافي الآسيوي التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.

وعنوان هذا المعرض هو "الخط العربي يصبح فنا". ويتكون المعرض من 3 أجزاء، هي: "الحروف العربية التي ولدت من جديد كخط عربي" و"استكشاف الخط العربي من خلال الخطوط والأدوات" و"الفن الذي يتألق في الحياة اليومية، الخط العربي".

ويمكننا فيه مشاهدة الأنواع المختلفة للخط العربي من خلال نسخة إعادة طبع "القرآن الكريم" التي تم إنتاجها في القرن الرابع عشر والمملوكة للمتحف الوطني للآداب العالمية.

كما يمكننا مشاهدة عمل بعنوان "افتح عقلك" لفنان فرنسي من أصل تونسي. وبعد مشاهدة المعرض، يمكننا تجربة كتابة الحروف العربية وختم الخط العربي.

وقد خطط المجمع الثقافي الآسيوي لإقامة هذا المعرض بعد أن كان قد أقام معرض "السلام، الحجاب" العام الماضي لتوفير فرصة لفهم ثقافة غرب آسيا.

وأعرب مدير المجمع "لي كانغ هيون" عن أمله في أن يتيح هذا المعرض فرصة للتعرف على الحروف العربية وثقافة غرب آسيا من خلال البحث عن أوجه التشابه والاختلاف بين الخط الكوري والخط العربي.