إقبال الشباب العرب على المحتوى الكوري

شاركت المؤثرة المصرية "جانا وليد" مؤخرا في مؤتمر "كونتنتس يونيفرس كوريا لعام 2024" الذي عقد في مجمع "كينتيكس" للمعارض في مدينة إيل سان بمقاطعة كيونغ كي الكورية الجنوبية يوم 30 في أغسطس الماضي.

وفي فعالية "مركز المحتوى المؤثر لعام 2024" التي أقيمت على هامش المؤتمر ألقت محاضرة تحت شعار "الشرق الأوسط ما زال متعطشا للمحتوى الكوري".

وقالت إن منطقة الشرق الأوسط تحب المحتوى الكوري كثيرا حيث تلقى أغاني الكيبوب والمسلسلات الكورية وحتى مستحضرات التجميل الكورية رواجا كبيرا هناك.

وأوضحت أن المنتجات الكورية تحظى بشعبية كبيرة في بلدها مصر حيث تحتل "سام سونغ" و"إل جي" المركزين الأول والثاني في مبيعات المنتجات الإلكترونية بينما يسير الكثير من سيارات "هيون ديه" و"كيا" على الطرق.

وأضافت أنها أصبحت تعرف أن سام سونغ وإل جي علامتان كوريتان، فقط بعد وصولها إلى كوريا للدراسة.

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين يشاهدون الدراما الكورية قد زاد بشكل ملحوظ بسبب انتشار نتفلكيس. وعن سر شعبية الدراما الكورية، قالت إن قوة الدراما الكورية تكمن في امتلاكها للعديد من الأعمال الرومانسية التي لا توجد في المحتوى العربي.

وأشارت إلى أن المظهر الجميل للبطل الذكر الذي يراعي مشاعر البطلة، والشوارع الكورية النظيفة، والثقافة الكورية التي تركز على الأسرة، تلقى صدى كبيرا بين المشاهدين في العالم العربي.

وعن سبب شهرة الكيبوب، قالت إن معظم الأغاني في العالم العربي تدور حول الحب بينما تحمل أغاني الكي بوب مجموعة متنوعة من الرسائل الإيجابية عن الحياة إلى جانب الحب والصداقة.

وأضافت أن هذا التنوع يأسر المستمعين العرب، ولذلك فإن هناك الكثير من المواطنين العرب الذين يترجمون الأغاني الكورية إلى العربية ويستمعون إليها.

علاوة على ذلك، ذكرت جانا وليد الفنان جونغ كوك من فرقة بي تي إس الذي غنى أغنية كأس العالم في قطر، موضحة أن شعبية الفرقة والفنان زادت بشكل ملحوظ مع بطولة كأس العالم في تلك الدولة العربية.

ووفقا للبيانات التي كشفت عنها، فإن نسبة تفضيل المحتوى الكوري هناك بلغت 72.5% بين المراهقين، و20.5% في العشرينيات، و33% في الثلاثينيات.