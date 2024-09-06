المكتب الكوري لليونسيف يطلق حملة لإنقاذ الأطفال في السودان

أطلق المكتب الكوري التابع لمنظمة اليونسيف الدولية حملة للإغاثة من أجل مساعدة الأطفال في دارفور بالسودان الذين يعانون من أسوأ نقص غذائي.

وتواجه تلك المنطقة السوادنية خطر المجاعة الذي يودي بحياة الكثير من الأطفال بسبب نقص الغذاء مع تدهور توفير الغذاء نتيجة للصراعات المستمرة.

ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 730 ألف طفل في مختلف أرجاء هذه الدولة العربية المستوى الخطير من سوء التغذية هذا العام.

وقد صنفت لجنة مراجعة المجاعة، التي تحدد حالات المجاعة في مختلف الدول حسب المستويات، منطقة دارفور كأعلى مستوى من أزمة الغذاء هذا العام لأول مرة منذ 7 سنوات.

وحذر تقرير "تصنيف مرحلة أمن الغذاء المتكامل" الذي صدر في شهر يونيو الماضي من أن حوالي 755 ألفا في السودان يتعرضون للمجاعة حاليا.

ولهذا أطلق المكتب الكوري حملة الإغاثة لمساعدة الأطفال السودانيين عبر موقعه على الإنترنت. وأكدت المديرة العامة للمكتب الكوري "جو مي جين" على ضرورة إيلاء اهتمامنا جميعا بهؤلاء الأطفال الذين يعانون من نقص غذائي شديد بسبب الصراعات المستمرة، معربة عن أملها في مشاركة الكثير من المواطنين الكوريين في الحملة الخيرية.