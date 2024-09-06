أقامت سفارة دولة قطر لدى جمهورية كوريا والجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية "يوم قطر" في الـ29 في شهر أغسطس الماضي في المكتبة الرئيسية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول احتفالا بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا ودولة قطر.

وشملت الفعالية معرضا ثقافيا قطريا، ومسابقة للكتابة باللغة العربية، ومسابقة لعرض بي بي تي باللغة العربية. وقد زار المعرض عدد من الطلاب، كما شارك في المسابقتين طلاب من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وجامعة دانكوك، وجامعة بوسان للدراسات الأجنبية، وجامعة سيول الوطنية.





مصدر الصور: الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية

أما المعرض الثقافي القطري، فقد تم فيه عرض نموذج "الجلسة العربية التقليدية" مع إطار الإنستغرام للتصوير، وعرض قطع ثقافية ولوحات صور فوتوغرافية لفنانين قطريين مشهورين.





مصدر الصور: الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية

كما أتيح لحضور الفعالية فرصة لتجربة القهوة ذات المذاق العربي، والحلويات القطرية، وكتابة الاسم باللغة العربية، والتصوير في الجلسة العربية وإطار الإنستغرام وارتداء الملابس التقليدية.

من المؤكد أن تلك الفعالية كانت مناسبة متميزة لتقديم لمحة عن دولة قطر الحديثة والتقدّم الذي حققته في السنوات الأخيرة كدولة صاحبة تجربة حديثة في التنمية العصرية في إطار رؤية قطر 2030.