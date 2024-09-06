أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول فعالية "يوم المرأة الإماراتية" في فندق "فور سيزونز بسيول يوم الـ28 من الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن السفارة الإماراتية تنظم هذا النوع من الفعاليات كل عام، متطلعة إلى تعزيز حقوق المرأة في مختلف أنحاء العالم.

وفي فعالية هذا العام ألقت السيدة "مريم ماجد خلفان بن ثنية" النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي محاضرة أولى، ثم ألقت الدكتورة "موزة مبارك القبيسي" في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية محاضرة ثانية.

وأتاحت الفعالية فرصة سانحة للكوريين خاصة الصحفيين للتعرف على مختلف المشروعات التي تنفذها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز حقوق المرأة في العالم.