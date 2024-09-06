عضوات فرقة نيوجينز تعبر عن شعورهن المؤلم بعد إقالة الرئيسة من هي جين لشركة ADOR

أعلنت شركة ADOR أن الرئيسة مين هي جين تم إقالتها يوم 27 أغسطس من خلال قرار الإدارة العامة للشركة. وأضافت أن مين ستستمر في إدارة فرقة نيوجينز كمخرجة، ولكنها ترفض حاليا التوقيع على عقد تفويض العمل بسبب وجود بعض البنود غير العادلة.





بينما عبّرت عضوات فرقة نيوجينز عن شعورهن المؤلم بعد قرار إقالتها عبر منصة بونينغ للمعجبين حيث قالت العضوة دانييل: "في الحقيقة قضيتُ أياما صعبة بعد قرار إقالة الرئيسة مين. عانيتُ من انهيار عقلي وكنتُ متوترة لفترة.





أما العضوة مين جي فقالت للمعجبين: "كنتُ أريد أن أقول لكم كل الأمور اليومية كما كنا نفعل، ولكن لم أتمكن من ذلك خلال أسبوع. تمنيتُ أن أقول لكم "أنا بخير ولا تقلقوا" ولكن هذه المرة، لم أستطع ذلك." وأضافت: "لا يمكن أن أفهم لماذا يجب أن نعاني من هذه الحالة الصعبة وغير الضرورية. وأشعر بالأسف الشديد نحوكم، وأشعر بالضيق لأنه لا يوجد أي شيء يمكن أن أفعله في هذه الحالة."