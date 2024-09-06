افتتاح أول عيادة لطب الأطفال في كوك سونغ









قالت السيدة "إيم سو هي" إنها سعيدة جدا لأنها لم تضطر إلى الإسراع إلى مدينة كوانغ جو في الصباح الباكر للذهاب إلى طبيب للأطفال هناك.

قالت هكذا مبتسمة أمام عيادة أوك كوا الصحية المتكاملة في قرية أوك كوا في منطقة غوك صونغ في مقاطعة جنوب جولا، وهي أم زارت العيادة مع طفلها البالغ من العمر ستة أشهر. وأمام العيادة، كانت هناك لافتة مكتوب عليها "أول عيادة للأطفال والمراهقين في كوك سونغ".

وقد افتتحت العيادة لأول مرة في تلك المنطقة يوم الـ27 من شهر أغسطس الماضي. وكانت في المنطقة عيادات خاصة لجراحة العظام والطب الباطني وطب الأسنان، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاءعيادة للأطفال.

ويعمل فيها طبيب الأطفال "يانغ هون يونغ"، حيث يأتي إلى العيادة مرتين في الأسبوع، من على بعد ساعة بالسيارة، من أجل علاج الأطفال في المنطقة.

ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 27 ألف نسمة فقط. ومن بين هؤلاء، حوالي ألف و800 طفل. وفي ستينيات القرن الماضي، تجاوز عدد سكان المنطقة 100 ألف، ولكن مع انتقال الشباب إلى المدن وانخفاض عدد الأطفال، أصبحت المنطقة معرضة لخطر "الانقراض الإقليمي".

ويمكن القول إن العثور على طبيب في الريف هو مثل "قطف نجمة من السماء". وقد حاولت إدارة المنطقة جلب طبيب أطفال، لكن لم يكن هناك أحد يرغب في القدوم إلى مركز صحي ريفي ليعمل هناك.

ويبلغ الراتب السنوي لأخصائيي طب الأطفال في مدينتي "كوانغ جو" و"سون تشون " حوالي 200 مليون وون، أي ما يساوي حوالي 150 ألف دولار، لكن المناطق الصغيرة مثل كوك سونغ لا تمتلك الميزانية اللازمة لتوظيف طبيب.

وكان الدافع وراء افتتاح العيادة في تلك المنطقة هو "نظام التبرع بحب للوطن الذي نفذته وزارة الإدارة العامة والأمن العام الماضي، ويقدم من خلاله الأشخاص تبرعات إلى مساقط رؤوسهم أو حكوماتهم المحلية التي لا يعيشون فيها حاليا، وفي المقابل يتلقون بعض الهدايا مثل المنتجات المحلية الخاصة ومزايا خصم الضرائب.

ومن أجل الاستفادة من هذا النظام، شكّلت إدارة منطقة كوك سونغ فريق عمل في شهر يناير من العام الماضي وبدأت في جمع التبرعات تحت شعار "دعونا نجمع تبرعات لإحضار طبيب أطفال إلى منطقتنا"، وقد نجحت في جمع تبرعات من جميع أنحاء البلاد.

وخلال أربعة أشهر فقط شارك في الحملة 675 شخصا حيث تم جمع 80 مليون وون. ليتم فتح العيادة مرتين أسبوعيا.

وفي الآونة الأخيرة أطلقت إدارة المنطقة حملة أخرى لجذب طبيب أطفال مقيم. والهدف هذه المرة هو جمع 250 مليون وون سنويا لطبيب الأطفال.

وتخطط أيضا لتنفيذ حملة ثالثة يتم فيها توفير منح دراسية لطلاب الطب بشرط أن يعملوا في المنطقة لمدة 5 سنوات بعد التخرج.