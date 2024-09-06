مهرجان سيول العالمي للألعاب النارية لـ2024





حل علينا هذا العام أيضا موسم الألعاب النارية في كوريا حيث يقام مهرجان عالمي للألعاب النارية تنظمه مجموعة "هان هوا" ضمن أنشطة المساهمة الاجتماعية.

وقد ظل هذا المهرجان يستقطب حشدا كبيرا من الجمهور بعروض الألعاب النارية الساحرة كل مرة مما يتسبب في ارتفاع أسعار الفنادق وازدحام حركة المرور على الطرق.

وقالت المجموعة إنها ستنظم مهرجان سيول العالمي للألعاب النارية في حديقة نهر الهان في منطقة يوئيدو بالعاصمة سيول بدءا من الساعة الواحدة من بعد ظهر الخامس من شهر أكتوبر القادم.

وعنوان مهرجان هذا العام هو "أضئ حلمك"، ويشارك فيه أمريكا واليابان إلى جانب كوريا الجنوبية. وبعد نهاية حفل الافتتاح، سيعبّر الفريق الياباني أولا عن فن المساحة المتنوعة في سماء الليل.

وبعد ذلك، سيطلق الفريق الأمريكي صور الحرية والأحلام بالألعاب النارية. وأخيرا، سيقدم الفريق الكوري عرضا للألعاب النارية يحمل رسالة أمل باستخدام الضوء.

وتخطط مجموعة هان هوا لإنتاج أكبر عرض للألعاب النارية على الإطلاق هذا العام حتى يمكن الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية من مسافة بعيدة.

وتستضيف المجموعة هذا المهرجان الدولي للألعاب النارية منذ عام 2000، وقد ظل يلقي شعبية كبيرة لدرجة أن أكثر من مليون زائر ينظرون إلى سماء الليل كل عام. محمد: واضطرت الفنادق الواقعة على طول النهر إلى خوض حروب لحجز الغرف على الرغم من ارتفاع أسعار الإقامة بينما تلقت المباني الشاهقة في المنطقة طلبات لفتح أسطحها أمام الجمهور.

كما كانت المقاهي والمطاعم القريبة ممتلئة أيضا. ومع تقييد حركة المرور في جميع أنحاء المدينة، تم منع توصيل الطعام أيضا. وبطبيعة الحال، فإن خطر وقوع الحوادث آخذ في الازدياد.

وبناء على ذلك، قررت مجموعة هان هوا بيع تذاكر للمقاعد لأول مرة هذا العام حيث يتم تخصيص 2500 مقعد للبيع عبر الإنترنت. يبلغ سعر التذكرة الواحدة 165 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 120 دولارا.

وستسمح المقاعد برؤية تفجر الألعاب النارية من الأمام. ويقال إن هان هوا تقوم بإعادة استثمار جميع عائدات مبيعات التذاكر في الأمان. وتستخدم هذه الطريقة الموارد المالية لتوسيع مرافق سلامة الزوار ومرافق الراحة، وتعزيز الإدارة في الموقع من خلال ترقية التطبيقات الذكية، وتوظيف موظفي السلامة المحترفين.

وخصصت المجموعة ميزانية سنوية قدرها 10 مليارات وون للألعاب النارية، لكنها حشدت موظفيها لحل مشكلات السلامة في موقع الحدث.