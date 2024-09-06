إقبال الشباب الكوريين على كلمات الشعر كنوع من مقاطع الفيديو القصيرة





يزداد عدد الشباب الكوريين الذين يقبلون على قراءة كتب الشعر، حيث يقومون بنسخ كلمات الشعر ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإضافة تفسيراتهم الخاصة لكل بيت من القصائد.

وقد ارتفع معدل مبيعات دواوين الشعر في مكتبة كيوبو للكتب بين الشباب الكوريين بنسبة 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مسؤول في المكتبة إن معدل مبيعات الكتب في الفئات الأخرى ارتفع بترتيب الأشخاص في الأربعينيات والثلاثينيات من العمر، بينما كان معدل الزيادة في كتب الشعر بترتيب الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وأضاف أنه أصبح من الماضي القول بأن الشعر هو نتاج الثمانينات والتسعينيات ولم يعد يلق رواجا. فبالفعل، بدأ يظهر باعتباره النوع المفضل لدى جيل الشباب.

وحللت صناعة النشر المحلية أن "الشعر هو "شكل قصير" مطبوع لجيل الشباب" وأنه لا يمكن قراءته في فترة زمنية قصيرة نسبيا فحسب، بل يسمح بالفهم البديهي.

وقالت مكتبة "يس 24" لبيع الكتب عبر الإنترنت أن مبيعات كتب الشعر المباعة للقراء المراهقين زادت بنسبة 122% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقالت مديرة المكتبة "كيم يو ري" المسؤولة عن قسم الرواية والشعر إن هذه الكتب مفضلة للغاية لدى الجيل الذي اعتاد على الفيديو لأنه يمكن قراءتها في فترة زمنية قصيرة.

وأوضحت أن حقيقة إمكانية مشاركة أبيات شعرية في مقاطع قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة أيضا بين الأجيال الشابة.

وقال الناقد "بيو جونغ هون " إن الشباب الكوريين في سن المراهقة وحتى الثلاثينات يستهلكون الشعر كنوع من "النصوص القصيرة" وليس كفرع من الأنواع الأدبية التقليدية.