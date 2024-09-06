



كان اليوم التاسع من شهر سبتمبر، "يوم القطط" في كوريا، بينما يصادف يوم القطط العالمي، الثامن من شهر أغسطس كل عام، وتم تعيين هذا اليوم بواسطة الصندوق الدولي لرعاية الحيوان.

لكن كل بلد من بلدان العالم يعين يوم القطط في يوم غير ذلك اليوم، مثلا تحتفل كوريا بيوم القطط في التاسع من سبتمبر كل عام، وذلك منذ 15 سنة. وجاء ذلك على أساس المثل الكوري والعالمي المشترك الذي يقول إن "لدى القط 9 أرواح"، كما أن هناك تمنيات من الناس بطول عمر القط.

أما روسيا التي تعتبر البلد الأكبر عددا من القطط مقابل عدد السكان في العالم، فتحتفل بهذا اليوم في أول شهر مارس، نظرا لأن القط يرمز إلى فصل الربيع، ويبدأ فصل الربيع في أول شهر مارس. وفي اليابان يصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير، وذلك بسبب صوت بكاء القط الذي يشابه صوت الرقم 2.

ويرجع سبب احتفال كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا بيوم القطط السوداء، إلى هدف القضاء على التحيز ضد القطط السوداء.

هذا وتختلف طرق تسمية كل بلد للقطط ذات الشعر الأصفر، حيث نسميه هنا بالجبن لأنه يشبه بالجبن، بينما تسميه الدول الناطقة باللغة الإنغليزية بالقطط الزنجبيلية أو البرتقالية، وفي مصر يقولون القطط المشمشية. وغير ذلك، في أي يوم تحتفل بلدانكم بيوم القطط؟



