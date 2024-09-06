حمزاوي محمود حمزاوي: القسم العربي مثل عضو في الأسرة

عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول ومدينة أسوان في صعيد مصر، يتحدث إلينا هذا الأسبوع مستمعنا القديم الأستاذ/ حمزاوي محمود حمزاوي، ويقول إنه يستمع للقسم العربي منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية، ويحكي كيف تواصل مع القسم العربي منذ ذلك الحين.

ويقول الأستاذ/ حمزاوي إنه يتواصل مع غيره من المستمعين عبر الهاتف، نظرا لبُعد المسافة بين أسوان وشمال مصر، كما يتحدث عن استمراره في هواية المراسلة، التي تحولت من المراسلة البريدية إلى المراسلة عبر التطبيقات الإلكترونية حاليا.

ويقول الصديق حمزاوي محمود حمزاوي إن الاستماع إلى الإذاعة جعل القسم العربي مثل عضو من أعضاء الأسرة، ولذلك يتشارك مع الإذاعة بعض اللحظات الخاصة المميزة في حياته.









ويتحدث الصديق الأستاذ/ حمزاوي أيضا عن مدينته أسوان، ومناطق الجذب السياحي فيها التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية. ويقول إنه يطمح إلى أن يعود القسم العربي إلى تنظيم المسابقات السنوية وربع السنوية، بما في ذلك فرصة زيارة كوريا.

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