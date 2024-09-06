السفير الكوري لدى مصر يجهز وجبات الزبائن في أحد محلات الكشري

في لافتة لطيفة، ذهب السفير الكوري لدى مصر إلى منطقة وسط القاهرة ودخل محل كشري "أبو طارق"، وطلب أن يقوم بنفسه ومعه زوجته بتجهيز علب الكشري وتقديمها للزبائن.

وطلب السفير الكوري "كيم يونغ هيون" من القائمين على المحل أن يقوموا بتعليمه كيفية تجهيز علبة الكشري وتقديمها للزبائن وتعليمه أسماء الأصناف التي يتكون منها الكشري باللغة العربية.

وذهب السفير "كيم" وزوجته إلى وسط القاهرة لتناول الكشري الذي يعتبر أكلة شعبية مصرية، وذلك ضمن دور السفارة في تعظيم التبادل الكوري المصري.

الجدير بالذكر أن وجبة الكشري لها صدى واسع بين أعضاء الجالية الكورية في مصر، وهو ما شجع السفير على تناولها هو وزوجته.

ووجه السفير "كيم" الشكر للشعب المصري على حسن وحفاوة استقباله بمنطقة وسط البلد، وقال مازجا "كانوا بيوسعولي الطريق وقالولي أنت ضيفنا وحقك أننا نسهل عليك الحركة رغم زحام وسط البلد".