موجة الإصلاح التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط تساعد على توسع هالليو

بعد مرور أكثر من 20 عاما على نشأة موجة الثقافة الكورية "هالليو" على مستوى العالم، أقيم حفل لفرقة "بي تي إس" الكورية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في عام 2019، وهو ما أثبت بوضوح المكانة والإمكانيات التي تتمتع بها الثقافة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.

وتجمع ما يقرب من 30 ألفا من معجبي الفرقة المعروفين باسم "آرمي" في استاد الملك فهد الدولي الذي فتح بابه لأول مرة أمام فنان غير عربي.

وتماشيا مع الفتح التدريجي لأبواب السوق الثقافية في الشرق الأوسط، والتي ظلت مغلقة تماما بإحكام في جو محافظ، بدأ المحتوي الثقافي الكوري بأنواعه المختلفة يكتسب شعبية كبيرة بين الجمهور العربي، بما في ذلك أغاني الكيبوب، والدراما والأفلام السينمائية وألعاب الكمبيوتر والرسوم المتحركة والويبتون.

ويرجع السبب في حصول المحتويات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية "هالليو" على إقبال كبير في الشرق الأوسط إلى الجهود التي تبذلها الدول العربية في الآونة الأخيرة لتفعيل اقتصادها الوطني من خلال تنمية الصناعات السياحية والثقافية، بدلا من الاعتماد الكامل على الأصول النفطية.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن مجلة "دونغ آه بزنيس ريفيو" الاقتصادية يوم الثاني من سبتمبر الجاري، شهد عدد محبي موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بمقدار 130 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية.

وطبقا لتقرير آخر صادر عن مؤسسة كوريا للتبادل الدولي، بلغ عدد أعضاء نوادي محبي "هالليو" في أفريقيا والشرق الأوسط مليونين و330 ألف شخص في شهر ديسمبر من عام 2021، ثم زاد ليصل إلى 4.4 مليون شخص هذا العام.

إلى جانب هذا، ظل حجم الأحداث والفعاليات ذات الصلة بموجة "هالليو" في الشرق الأوسط يشهد زيادة، حيث بلغ عدد محبي أغاني الكيبوب الذين تجمعوا في حفل فرقة "بي تي إس" في الرياض في عام 2022 حوالي 20 ألف شخص، بعد أن كان عدد الذين تجمعوا في مهرجان الكي كون في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 8 آلاف شخص.

كما تم إنشاء أنظمة للتبادل والتعاون الثقافي بين كوريا الجنوبية والدول العربية، حيث وقعت وزارة الثقافة والسياحة والرياضة الكورية مذكرة تفاهم خاصة بتوسيع التبادل والتعاون الثقافي مع وزارة الثقافة والشباب الإماراتية على هامش زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للإمارات العربية المتحدة في شهر يناير من عام 2023.

وفي شهر مارس من العام نفسه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ذا بينك بونغ" الكورية التي تشتهر بأغنية "بيبي شارك"، ووزارة الاستثمار السعودية لتوسيع أعمال الشركة الكورية في السعودية، مما يدل على أن أغاني الكيبوب والمحتويات الكورية أكملت استعدادها لتوسيع آفاق تقدمها لتشمل أسواق الشرق الأوسط.

ومن بين التأثيرات الإيجابية الناجمة عن زيادة شعبية المحتوى الكوري في الشرق الأوسط، التحسن في الوعي العام العربي بشأن كوريا الجنوبية وزيادة التفضيل للمنتجات الكورية.

على سبيل المثال، تم افتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في جامعة الأمير سلطان في عام 2022، ليصبح أول معهد لتعليم اللغة الكورية في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى مستحضرات التجميل والأدوات الإلكترونية المنزلية الكورية بإقبال كبير في الدول العربية.

ومن المتوقع أن تلعب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، واتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين كوريا والإمارات العربية المتحدة دورا رياديا في كسر الحواجز الجمركية وتوسيع الفرص التجارية بين كوريا والشرق الأوسط.

وترتبط الزيادة في شعبية المحتوى الثقافي الكوري في منطقة الشرق الأوسط ارتباطا وثيقا بسياسات الإصلاح والانفتاح التي تنتهجها الدول العربية في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الدول العربية، بما في ذلك السعودية والإمارات والأردن، عن سياسات جريئة للإصلاح والانفتاح منذ منتصف عام 2010.

ومن بين هذه السياسات: الرؤية السعودية 2030، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط وتحسين القدرة التنافسية الوطنية على المديين المتوسط والطويل من خلال إصلاح المناخ الاجتماعي المحافظ.

وضمن هذه الجهود، قامت السعودية بفتح أبوابها أمام التأشيرات السياحية في عام 2019، وذلك بمناسبة تنظيم حفل فرقة "بي تي إس" الذي أقيم في شهر أكتوبر من عام 2019.

وإصدار السعودية للتأشيرات السياحية يدل على بذل جهود لجذب المزيد من السياح الأجانب كما ينطوي على إصلاح القوانين والعادات التقليدية التي تم الحفاظ عليها بشكل صارم هناك.

ومن جهتها، يتوجب على كوريا الجنوبية بذل جهود لفهم الخلفيات الحقيقية لسياسات الإصلاح والانفتاح في الشرق الأوسط، ليتم من خلال ذلك تنمية علاقات التعاون بشكل جذري بين الجانبين.