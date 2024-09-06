كوريا الجنوبية تبدي رغبتها في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية في المغرب

قام السفير الكوري لدى المغرب "يون يون جين"، برفقة وفد كوري رفيع المستوى، بزيارة لوزير النقل واللوجيستيك المغربي "محمد عبد الجليل" في مقر الوزارة، وعقد معه اجتماع عمل.

وفي بداية هذا اللقاء، أشاد الطرفان بتميز علاقات التعاون التي تربط بين كوريا الجنوبية والمغرب، وتباحثا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير يون عن رغبة كوريا في المشاركة في تنفيذ المشروعات السككية المبرمجة بالمغرب وإتاحة الفرصة للاستفادة من التجربة والخبرة الكورية في هذا المجال.

لؤلؤة: كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة عملية المصادقة على مركبات النقل الحضري العمومي كورية الصنع، حيث وافقت الوزارة المغربية على تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، تباحث الطرفان حول التنقل المستدام واستخدام الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل.