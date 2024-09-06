كوريا ومصر تبحثان تعزيز العلاقات في مجال التجارة والصناعة

التقى رئيس مجلس إدارة رابطة التجارة الدولية الكورية "يون جين شيك" يوم السبت الماضي بالسفير المصري لدى كوريا الجنوبية "خالد عبد الرحمن".

وجاء هذا اللقاء في ضوء تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المستمر بين البلدين، وبمناسبة قرب الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2025.

وأعرب السفير المصري عن تقديره للتعاون بين مصر والرابطة الكورية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أهمية تعزيز هذا التعاون وتفعيله، خاصة في ضوء تنامي العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، والإمكانات الكبيرة الموجودة من أجل تعزيزها.

وأوضح السفير "عبد الرحمن" أنه يمكن العمل مع الرابطة لترتيب زيارات لوفود تجارية وصناعية كورية إلى مصر خلال العام القادم، من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتنظيم لقاءات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تنظيم منتديات لرجال الأعمال في القاهرة وسيول، بما يعزز العلاقات في مجال التجارة والصناعة.

ومن جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية "يون" بما طرحه السفير المصري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر وسريع، ولافتا إلى إمكانية مضاعفة فرص التعاون والتجارة بين البلدين خلال فترة وجيزة في العديد من المجالات الصناعية والتجارية المختلفة.