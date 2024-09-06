انطلاق بينالي كوانغ جو في كوريا بمشاركة قطر

انطلقت يوم السبت الماضي الدورة الخامسة عشرة من بينالي كوانغ جو في كوريا الجنوبية.

ويقام بينالي كوانغ جو الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين على تأسيسه هذا العام، على مدار 86 يوما، أي حتى الأول من شهر ديسمبر القادم، تحت شعار "بانسوري، صدى الجميع".

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الفنون المعاصرة التي تجمع بين الصوت والعناصر البصرية، بمشاركة 72 فنانا من 30 دولة، منها دولة قطر.

وتنظم متاحف قطر أول جناح لدولة عربية في بينالي كوانغ جو يضم معرضا يستكشف دلالة المطر في الثقافة القطرية من خلال الفن.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة "تانيا الماجد" نائبة مدير الشؤون المتحفية في متحف قطر الوطني إن جناح قطر في بينالي كوانغ جو يشتمل على معرض "طَقْ يا مطر طق"، وهو الجناح الوحيد والأول لدولة عربية، والذي يستكشف دلالة المطر في الثقافة القطرية، ويعرض أعمالا فنية جديدة لسبعة فنانين قطريين ومقيمين في قطر.

وأوضحت أن جناح قطر يتألف من 4 أقسام، يروي كل منها سرديات مميزة عبر أعمال فينية مبهرة، حيث يعبر القسم الأول عن الطبيعة، ويبين هذا القسم التنوع في تضاريس دولة قطر.

أما القسم الثاني فهو "حي على الصلاة" ويركز على صلاة الاستسقاء، حيث تُؤدَّى هذه الصلاة لطلب المطر في أيام الجفاف من خلال عمل فني بعنوان الاستغاثة، أبدعته "سارة النعيمي"، وعمل فني آخر لـ"هند السعد" بعنوان "هم يستبشرون"، وهو عبارة عن عمل تركيبي لجهاز حركي يبرز الأهمية الروحانية لنعمة المطر.

وحول القسم الثالث، وهو بعنوان "نُسقى بالغيث" أوضحت "تانيا الماجد" أنه ينظر للمطر على أنه نعمة ورمز للرحمة في الإسلام، ويقدم هذا القسم عملا واحد فقط من إبداع "غيوم روسيري" بعنوان "ما بعد المطر" وهو عمل تركيبي بديع بمستشعرات متعددة.

أما القسم الرابع فهو بعنوان "يعم الخير" ويتناول كيف تثمر الأرض من بركات المطر.