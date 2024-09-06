وفد اقتصادي من إمارة رأس الخيمة يبدى اهتمامه بالجنسنغ الأحمر

قام وفد اقتصادي من إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة بزيارة لمدينة بوريونغ بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، بقيادة الشيخ "محمد بن خالد القاسمي"، ضمن زيارة الوفد لكوريا الجنوبية التي بدأت يوم الثالث من سبتمبر واستمرت لمدة 4 أيام.

وكانت زيارة الوفد الإماراتي لمدينة بوريونغ تهدف إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين المدينة الكورية وإمارة رأس الخيمة في تصنيع بيض الجنسنغ الأحمر الذي يحظي بإقبال كبير في الإمارات العربية المتحدة، وبناء وحدة لتخمير الجنسنغ الأحمر في الإمارات.

وجاءت هذه الزيارة نتيجة للاهتمام الذي أبداه الشيخ "القاسمي" ببيض الجنسنغ الأحمر وتكنولوجيا تخمير الجنسنغ الأحمر التي عرضتها شركة "داوان" الكورية للمزارع الذكية في مهرجان الثقافة الكورية المقامة في دبي في شهر أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن بيض الجنسنغ الأحمر المعروف باسم "هونغ سام ران" هو بيض يضعه الدجاج الذي تتم تربيته على العلف المصنوع من الجنسنغ الأحمر البالغ عمره 6 سنوات، وفطر كورديسيبس، ويحتوي بيض الجنسنغ الأحمر على ما يتراوح بين 40 ملليغراما و50 ملليغراما من مادة السابونين لكل غرام.

كما زار الوفد الإماراتي مقر شركة "كيم غون جا بايو" في مدينة "جانغ سونغ" بمقاطعة جنوب تشولا، حيث تصنع هذه الشركة مستحضرات تجميل وأدوية بمواد نانوية عالية الكفاءة ومستخرجة من الجنسنغ الأحمر.

وقام الوفد أيضا بزيارة لمستشفى جامعة جون بوك حيث أعرب عن عزمه تطبيق التكنولوجيا والخدمات الطبية المتقدمة الخاصة بالمستشفى على مستشفى يتم بناؤه حاليا في الإمارات.

وناقش الوفد مع رئيس جامعة جون بوك "يانغ او بونغ" سبل تنمية التبادل والتعاون في المجالات الطبية والحيوية والتعليمية.